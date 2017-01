Marco Sportiello è il primo colpo della Fiorentina nel 2017. Corvino, vista la concorrenza sul giocatore, ha deciso di anticipare l’affare che era stato programmato per la prossima estate, così Sportiello oggi firmerà con la Fiorentina. All’inizio dovrà pazientare dietro a Tatarusanu ma potrebbe diventare il titolare già prima della fine del campionato, deciderà il campo.



RIVOLUZIONE IN PORTA –Ma Corvino non si fermerà a Sportiello. Infatti Tatarusanu sembra destinato a lasciare Firenze nella prossima estate e per questo la Fiorentina tiene d’occhio anche altri portieri, su tutti Costil che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e già dal primo di febbraio può trovare un contratto valido proprio dall’estate. Dunque la Fiorentina pensa ad una rivoluzione profonda del proprio comparto dei portieri con Lezzerini destinato a lasciare Firenze già a gennaio, si parla di prestito.



MA NON FINISCE QUI – Sarà rivoluzione dunque, ma non solo in porta. Il piano dei Della Valle per il futuro della Fiorentina parla molto italiano a partire dall’allenatore e dall’ossatura della squadra. Corvino studia dunque un cambio di strategia che avvicini la Fiorentina a quella che lasciò lui ormai anni fa.