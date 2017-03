Corrado Orrico, ex allenatore dell'Inter, ha parlato a L'Unione Sarda della stagione dei nerazzurri, compromessa dall'avvio agli ordini di de Boer: ''L'Inter ha una rosa ricca di campioni ed una società senza rivali dal punti di vista economico. Ma non si può giocare con un nano come Medel al centro delle difesa. O un come Kondogbia che pare un ballerino del Carnevale di Rio. Ha 3-4 giocatori tra i migliori e un ottimo allenatore come Pioli. Però dopo Juve e Roma c'è proprio l'Inter. Se non avessero fatto l'errore di prendere de Boer... dopo Mancini dovevano prendere subito uno concreto come Pioli, non quel cantastorie di de Boer, che è venuto qui pensando di insegnare calcio. Senza quell'errore ora l'Inter sarebbe terza''.