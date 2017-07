Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio della situazione di Keita Balde della Lazio: ''Ieri è venuta fuori la realtà della situazione fra la Lazio e Keita. La pace apparente è saltata e in caso il calciatore rimanga lo farebbe senza dubbio in maniera scontenta. In questa stagione serviva chiarezza alla Lazio, ma con due giocatori in scadenza nel 2018 come De Vrij e Keita non è possibile. Lotito non vuole cedere ma dovrà farlo per il bene del gruppo''.