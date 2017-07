La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. I colpi del giorno sono il difensore Giosa (Lecce) all’Alessandria, l’attaccante Chinellato (Como) al Padova che ora aspetta Capello (Cagliari, era a Olbia), l’esterno Pedrelli (Cittadella) al Livorno (che rinnova per due anni con Mazzoni) e il ritorno di Bertoncini (Matera) al Piacenza; ufficiali Ingrosso (Matera) al Pisa e Semenzato (Pordenone) al Catania. Tris per la Feralpi Salò: Capodaglio (Juve Stabia), Raffaello (Trapani) e Marchetti (Atalanta), in arrivo anche Martin (Cittadella). Bene anche la Pistoiese con Vinetot (Mantova), Papini (Matera) e Grillo (Livorno, era alla Samb). Il Vicenza ha superato il Carpi per Vrioni (Samp). Cinque giovani della Samp per l’Arezzo: Cavagnaro, Varga, Amuzie, Leverbe e Di Nardo; ok anche per Yebli (Bari). Tre croati al Bisceglie: Vrdoljak (Olimpic Sarajevo), Boljat (Rnk Split) e Jurkic (Mladost Doboj-Kakanj). E poi: Giudici (Caronnese) va al Monza, Lunetta (Atalanta) al Renate, Concina (Caratese) alla Giana che tratta Del Sante (Ancona), Pellicanò (Venezia) all’AlbinoLeffe, Mastroianni (Carpi, era all’AlbinoLeffe) e Messina (Parma) alla Pro Piacenza, Grandi (Cesena, era a Latina) torna al Bassano, Boniotti (Brescia) a Pordenone, Severini (Cesena) va al Ravenna, Capellupo (Forlì) al Fano, Ciccone (Cremonese, era a Messina) al Gubbio, Brumat (Siracusa) al Siena, D’Anna (Cosenza) alla Casertana, Garofalo (Perugia) alla Paganese, Berardi (Torino) alla Juve Stabia, Pasqualoni (Novara) al Cosenza.