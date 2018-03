: sì, ancora lui. Senza il gemello Caputo festeggia con il fratello adottivo, arrivato a gennaio, Alejandro Rodriguez: l'Empoli vola in una minifuga per la A e lo fa ancora con l'ex Salernitana, in gol contro il Venezia. Fortunato, ma decisivo. Come sempre.: splendido, dalla sua metà campo. Imperfetto solo perché non è arrivata la vittoria del Pescara, che pareggia ad Avellino anche grazie alla magia dell'uruguaiano ex Palermo.: qualità ne ha, tanta. E "per colpa" di Cosmi abbiamo la fortuna di goderci in Italia Igor Coronado. La sua, chiamatela come volete, è tra i gesti tecnici più belli dell'ultima giornata di Serie B. Sulla scia delle giocate, storiche (anche se di altro livello), di Djalminha.: 12 gol in 24 partite, conditi da 8 assist. L'ultimo da brividi, in pieno recupero nella gara vinto dal suo Foggia con il Cesena. Stagione da urlo per il classe '83 dei Satanelli.: ieri la prima doppietta con la maglia del Carpi, e fanno 4 gol in 8 presenze, una media di 1 gol ogni 2 partite. Arrivato a gennaio dal Carpi dopo una serie di tremendi infortuni, il numero 9 biancorosso sta tornando a prendere confidenza con il gol. E questa è una bella notizia. Per tutti. In Serie B, l'ex Pescara, in zona gol, fa la differenza come pochi.: piccola crisi, capita a tutti, anche ai migliori (sulla carta) insieme all'Empoli. Nelle ultime 5 una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Pochi gol fatti, troppi subiti. Longo deve far ritrovare forma e convinzione ai suoi. Il Palermo terzo è a meno 3 ma con una partita in meno.: la vittoria manca dal 23 febbraio, poi 2 punti nelle ultime 3, la zona playoff che è sempre lì a portata, ma occorre rimettersi in carreggiata subito.: dopo la prestazione show a Pescara, una battuta d'arresto, l'ennesima quando servirebbe invece un salto di qualità per mostrare maturità. E' ancora in zona playoff, ma serve maggior continuità per ambire ai piani alti.: la Serie C si avvicina. Perso lo scontro diretto con l'Ascoli, all'ultimo minuto, in superiorità numerica, con gol dell'ex Monachello. Doveva esserci la svolta senza Pochesci, e c'è stata, ma in negativo: 4 punti nelle ultime 8, 1 vittoria, un pareggio e 6 sconfitte con Mariani prima e De Canio poi. Con Pochesci le Fere erano terzultime, ora sono ultime.: squadra commissariata. Richiesta dovuta al fatto che gli illeciti contestati sarebbero stati commessi dagli organi apicali, Curci e Sannella, della società sportiva. Decadono le cariche dirigenziali rimane al suo posto l'area tecnica. Ma una piazza (e soprattutto una tifoseria) come quella di Foggia merita solidità e continuità.