La situazione si fa sempre più difficile per il Palermo che, in piena lotta retrocessione, è sempre circondato da dubbi e voci. Il compito di Corini è scacciare queste perplessità a partire dalla sfida contro l'Inter, alla vigilia della quale il tecnico rosanero si è espresso così: "L'Inter viene da molti risultati positivi, inutile nasconderlo; stanno attraversando un ottimo momento di forma, dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni che ci vengono concesse. I colori nerazzurri mi hanno portato spesso fortuna, sia come giocatore sia da calciatore, vedremo".



"Dopo la sconfitta contro il Sassuolo abbiamo avuto un faccia a faccia con il Presidente: ognuno ha espresso i suoi pareri com'è giusto che sia. Ho fatto una scelta alcuni giorni fa e voglio continuare, non ho alcun dubbio".



"Con il nuovo direttore sportivo Salerno abbiamo affrontato alcuni temi particolari, uno di questi è quello di rafforzare la rosa su alcuni aspetti, vedi ad esempio quelli difensivi dove è arrivato il nuovo acquisto Sunjic. In questo momento deve ritrovare la forma fisica visto che non gioca da molto tempo, martedì al massimo si allenerà. Aleesami? Quando è arrivato qui avevamo fatto la preparazione con la sua vecchia squadra, poi giocando sempre la sua condizione fisica è calata, è normale tutto questo; mentre per quanto riguarda Pezzella ci darà una grande mano, ha delle qualità enormi. Quaison sta vivendo il suo miglior momento, è in forma perchè gioca nel suo ruolo".



"Mi dispiace che domani non ci saranno i gruppi organizzati della tifoseria, capisco la loro amarezza, mi auguro tutto passi al più presto".