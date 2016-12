Deluso per il pareggio contro il Pescara, arrivato al 93' col rigore di Biraghi, il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato a Radio Rai: "Loro hanno fatto il massimo sforzo, avevamo difficoltà nel recupero di alcuni giocatori in difesa. Abbiamo corso pochi rischi, peccato per il gol subito. La partita contro l'Empoli sarà fondamentale, il nostro è un campionato in salita".