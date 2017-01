Ennesimo ribaltone sulla panchina del Palermo. Ieri, all'indomani della sconfitta in casa con l'Inter, il presidente Zamparini aveva dato una fiducia a tempo a Corini. Che questa mattina si è dimesso dall'incarico di allenatore della prima squadra.



TOTO ALLENATORE - Intanto era già stato contattato Ballardini, che però non ha ancora trovato un accordo per il suo possibile ritorno in Sicilia. In alternativa si fanno i nomi di De Canio, Lopez e Bortoluzzi. Domenica sera i rosanero sono impegnati nel posticipo di campionato a Napoli.