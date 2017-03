Alessandro Gazzi, centrocampista del Palermo, ha parlato al sito ufficiale del club dell'obiettivo salvezza: ''Fino al gol del vantaggio abbiamo fatto la nostra partita. Peccato per i gol ma dobbiamo continuare a marciare su questa strada nonostante le difficoltà che incontriamo. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto nella concentrazione. Ci sono 11 finali e restare attaccati a quelle minime speranze che ci stanno tenendo in vita. Domenica sarà un test durissimo ma dovremo provare a fare una grande prestazione per 90 minuti anche se davanti troveremo la Roma. Abbiamo ancora qualche margine per poterci salvare''.