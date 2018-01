Corentin Fiore, difensore belga appena acquistato dal Palermo, ha parlato in conferenza stampa: “Il Palermo è una bella squadra, ho visto le partite in tv e mi sembra molto forte. L'obiettivo è quello di tornare subito in massima serie e io spero di poter giocare il prima possibile e aiutare la squadra a ottenere la promozione. Sono un difensore centrale, ma posso anche giocare da esterno difensivo, mentre nella difesa a tre agisco da centrale di sinistra. Il mio sogno è di giocare in serie A e questa è una tappa fondamentale della mia carriera, quindi spero di poter giocare al più presto per raggiungere questo traguardo con la squadra. Non ci sono stati problemi col club, il mister ha deciso di fare turn over, ho anche avuto un piccolo problema fisico, e quindi sono rimasto fuori. Ma ora sto bene e devo solo migliorare la mia condizione fisica e sono pronto a scendere in campo già dalla prossima gara. Modelli? Mi ispiro sia al Chiellini che giocava da esterno, sia al Chiellini che gioca attualmente da centrale alla Juventus”.