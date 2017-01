Non smette mai di stupire Maurizio Zamparini, con un Palermo che sprofonda in classifica dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro l'Empoli e che rischia l'ennesimo cambio di panchina. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, dopo un ko che allontana i rosanero dalla quartultima posizione (ora distante 7 punti) il presidente starebbe pensando di esonerare Eugenio Corini e richiamare Roberto De Zerbi, cacciato lo scorso 30 novembre proprio per fare spazio all'attuale allenatore.



Una scelta che avrebbe del paradossale, considerando che, dal giorno del suo arrivo, Corini ha collezionato 4 punti in 5 partite (media di 0,81), mentre De Zerbi, che aveva perso 10 delle 13 gare della sua gestione (Coppa Italia compresa), non era andato oltre una media di 0,41 punti a partita. Il tecnico bresciano è stato inoltre oggetto di pesanti dichiarazioni da parte di Zamparini a proposito del suo operato, ma è ancora legato al Palermo fino a giugno 2019, avendo firmato un contratto triennale. Nel caso in cui decidesse di rifiutare la chiamata rassegnando le proprie dimissioni, potrebbe tornare in auge la candidatura di Davide Ballardini (al momento abbastanza defilato), il tecnico della salvezza nella passata stagione.