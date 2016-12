Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato invernale del Palermo. Il San Paolo richiama Bruno Henrique in Brasile, ma il centrocampista non vuole lasciare il Palermo: "Sto bene e resto qui".



Il presidente Zamparini ha tolto dal mercato Nestorovski e ha proposto il rinnovo del contratto a Quaison. In partenza Hiljemark, attratto dal calcio inglese e dalla corte dell'Atalanta.



In difesa i nomi che circolano sono quelli di Andreolli, Diakité e Bovo. Da risolvere anche il caso Morganella, che vorrebbe trovare più spazio altrove e in prestito. Tra i pali, Posavec è fuori discussione, almeno per Zamparini, anche se si fanno i nomi di Padelli, Mannone e Storari.



L'amicizia con De Laurentiis potrebbe invece suggerire il trequartista El Kaddouri che vorrebbe cambiare aria. In questo caso, il Palermo dovrebbe vedersela con la Fiorentina. Dionisi, tornato alla ribalta, e Avenatti, in scadenza, restano nomi gettonati per l'attacco.