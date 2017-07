La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Che si infiamma in Liguria. L’Entella piazza il blitz per il prestito del trequartista Leonardo Morosini (Genoa), sorpassata la concorrenza di Novara, Frosinone e Avellino. Invece lo Spezia, dopo Bassi (ex Parma) e Giani (Spal), aspetta Pessina (Atalanta, era a Como) che dovrebbe arrivare a fine mese dopo il ritiro con Gasperini e fa muro per Granoche (sotto contratto sino al 2018) che ha ricevuto una ricca offerta biennale dalla Cremonese.



Ronaldo (Lazio, era alla Salernitana) firma mercoledì con il Novara che non ha ancora una risposta da Maniero (Bari), al quale è stato proposto un triennale. Petriccione (Fiorentina, era alla Ternana) verso il Brescia. La Cremonese per la difesa punta su Dos Santos (Crotone), dopo che è saltato il suo accordo con il Palermo. Siega (Vicenza) è nel mirino del Cittadella. Il portiere Russo (Juve Stabia) firma un biennale con il Venezia: sarà il vice Audero. A proposito di portieri: dopo Terracciano (Catania, era a Salerno) che firma oggi, l’Empoli vuole uno tra Provedel (Chievo, era a Vercelli) e Fulignati (Palermo). Il Parma è a un passo da Croce (Empoli). Altra scommessa dalla D per il Carpi: l’attaccante classe 1999 Olivetti (Ostiamare). Due giovani per il Cesena: Ferrari (Genoa, era al Tuttocuoio) e Trovato (Fiorentina). Dal Vicenza all’Umbria: la Ternana vuole Esposito, il Perugia ha chiuso per D’Elia. La Salernitana tessera Khadi (Lanusei) e stringe per Scognamiglio (Novara).



Il Palermo insiste per lo slovacco Stanislav Lobotka, classe ‘94, centrocampista del Nordjaelland: sarebbe il regista individuato per un centrocampo che a oggi può contare solo su Chochev e Jajalo, dato che Gazzi è in uscita. Nell’intento di affiancare un portiere esperto al titolare Posavec, potrebbe arrivare Rafael, 35 anni, del Cagliari.