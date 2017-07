La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Irrompe il Palermo. Blitz del d.s. rosanero Lupo per il centrocampista belga Ibrahima Cissé dello Standard Liegi: in settimana attesa la fumata bianca. Ai dettagli anche l’acquisto dell’esterno Rolando (Samp, era a Latina), mentre per il ruolo di vice Posavec spunta Pelizzoli (Piacenza). Il club di Zamparini poi sta provando a inserirsi per Ganz (era a Verona): la punta di proprietà della Juventus ha già trovato l’accordo con il Pescara, che però non ha ancora definito l’intesa con i bianconeri.



Con l’apertura ufficiale delle trattative arrivano anche le prime ufficialità: il centravanti Torregrossa torna al Brescia, che dal Verona ottiene pure il centrocampista Checchin (era a Prato), il Cittadella si assicura la mezzala Settembrini (FeralpiSalò), l’Empoli tessera il giovane Curto (Milan), mentre l’esterno D’Urso (era a Carpi) sbarca ad Ascoli in prestito dalla Roma.



Molto attivo il Parma che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Napoli per accaparrarsi i talentini Luperto (era a Vercelli) e Leandrinho, gli emiliani poi puntano Valjent (Ternana). Il Pescara è a un passo da Massimiliano Gatto (Chievo, era a Pisa). Zanon (Fiorentina) va alla Ternana. Tris di giovani in arrivo al Perugia: Casale (Verona), Eguelfi (Atalanta, era a Vercelli) e Zecca (Sassuolo). Grandi manovre anche in casa Salernitana: nel mirino ci sono Scognamiglio (Novara), Signori (Vicenza) e Pucino (Chievo, era a Vicenza).