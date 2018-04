Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha commentato il pareggio con la Cremonese, il secondo consecutivo: "Ieri mi sono molto, molto arrabbiato perché stiamo buttando via la Serie A. Sono deluso dalla prestazione, perché sono tutte partite difficili in questo momento, ci sono le squadre che combattono e si devono salvare e non è facile, ma stiamo buttando via la promozione. Una grande squadra come la Juve vince gli scudetti vincendo 1-0, mentre noi le partite che sblocchiamo andando in vantaggio le stiamo buttando via con una dissennatezza difensiva stupida, per cui sicuramente dobbiamo rivedere questo aspetto con il team e con i giocatori stessi: è solo una questione di inesperienza. Se il Palermo tiene questo atteggiamento nel prendere gol stupidi, non va da nessuna parte. Sono molto, molto preoccupato: col Cittadella bisogna cambiare registro per andare in Serie A".