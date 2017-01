Domenica pomeriggio, sulla rete ammiraglia del ‘biscione’, è tornato in onda il programma di punta ‘Avanti un altro’. La novità di questa stagione è che il conduttore non è più Paolo Bonolis… ma il Presidente del Palermo. Scherzi a parte, il copione che si sta ripetendo in queste ore sembra quello di un film trito e ritrito, ormai, nel cuore dei tifosi rosanero: ennesima sconfitta, ennesimo ribaltone.



E poco importa se Corini abbia dato un’identità ad una, seppure tecnicamente assai limitata, squadra. Il campionato di Serie A mostra, inesorabile, che la qualità è fondamentale: senza di quella i buoni propositi vengono meno. Anche quelli di un condottiero come lui: che colpa ne ha Corini se, insieme a Vitiello (lontano dalla migliore condizione, purtroppo) può schierare da centrale difensivo solo un adattato Morganella? Che colpa ne ha Corini se, anziché un centrale difensivo, dal mercato (o quel poco, pochissimo, che è stato) è arrivato un certo Silva? Che colpa ne ha Corini se la difesa colleziona macroscopici errori manco fossero figurine?



Tornando al titolo di oggi, la peculiarità dell’ultima manche del gioco è che per vincere bisogna dare la risposta sbagliata. Pensare ad una logica soluzione e fare il contrario: un po’ quello che è accaduto, ultimamente, in Viale del Fante insomma. E dunque, via ai summit in Friuli. Con il prossimo ds (forse) Nicola Salerno mediatore, e tutte le possibilità aperte. Anche di un clamoroso ritorno, vedi Ballardini, o che alla fine resti Corini. Ci verrebbe da dire “pensiamo al prossimo avversario” e il calendario mette di fronte, in rapida successione, Inter e Napoli. Per la serie, al peggio non c’è mai fine…