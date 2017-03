La settimana che porta al ‘derby delle isole’ tra Palermo e Cagliari si arricchisce del colore, dell’attesa e del folklore che una tifoseria - quella rosanero - sapeva benissimo cosa significasse trasmettere tenendo per mano la squadra, ma che aveva perso quasi l’abitudine. La seduta a porte aperte del giovedì regala un pomeriggio di spensieratezza ai tifosi, grazie alle condizioni climatiche estive ed alla frizzantina aria che si respira in Viale del Fante.



Frizzante perché il ‘Baccaglini tour’ continua, e vede il neo Presidente rosanero spostarsi, giorno dopo giorno, tra appuntamenti istituzionali e visite dei quartieri. Tra un pane con la milza e una foto coi tifosi, lo scetticismo iniziale (“Ma cu è chistu?” tradotto con “Ma questo personaggio chi sarebbe?”) si è ormai trasformato in “Viva Baccaglini, ora nn’addivirtiemu” . Ed è proprio così: se anche una sola minima parte delle attenzioni che i media, nazionali ed internazionali, hanno riservato alla squadra rosanero si tramuteranno in investimenti sportivi (e dunque risultati) ne vedremo delle belle.



Ma tornando con i piedi per terra, c’è una partita da vincere a tutti i costi. E non è detto che, alla resa dei conti, basterà per evitare una Serie B sempre più dietro l’angolo. Ad ogni modo, serviranno nuovamente le reti di Ilija Nestorovski: fresco di doppietta in Liechtenstein con la sua Macedonia, è una delle poche note liete di un’annata quasi definitivamente compromessa. Pochi giorni fa aveva promesso alla ‘Force India’ di esultare in rosanero con il gesto del volante, già sperimentato con la Nazionale. I tifosi sperano che in area di rigore possa tornare a sfrecciare una macchina dalla livrea rosanero. E che il pilota abbia il numero 30 sulle spalle.