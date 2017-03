All’indomani di una partita che entrerà nella storia del calcio e della Champions League, teniamo a sottolineare un passaggio della prima conferenza stampa di Paul Baccaglini da Presidente del Palermo: “Faremo di tutto per rendere sempre più i tifosi orgogliosi di tifare per la squadra della propria città, ma saremo trasparenti fin da subito. Dunque, posso assicurarvi che non prenderemo Messi”. Possiamo dunque tranquillizzare anche i tifosi del Barcellona, già preoccupati che Leo potesse preferire i cannoli alla crema catalana. Tra una risata e l’altra, appare evidente che il primo obiettivo del vento che comincia a soffiare in Viale del Fante sarà di… spostarsi da Viale del Fante. Ovvero, la costruzione del nuovo Stadio e del Centro Sportivo, che garantiranno “nuova luce alla città, sempre più al centro del mondo”.



Si è parlato poco, invece, della situazione tecnica della squadra e del piano di rinforzamento della squadra. Sia che sarà salvezza (difficile, ma dopo l’impresa spagnola nulla è impossibile) oppure retrocessione. Solo un accenno riguardo alla volontà di “non promettere proclami sul mercato” dunque, sgombrando fin da subito il campo riguardo i rinforzi. Anzi, la squadra dell’anno prossimo potrebbe ripartire da “diversi elementi della rosa attuale”. Sogni tranquilli per la tifoseria se dovesse restare Nestorovski (ormai idolo della piazza) ma reale spettro dei fantasmi settimanali se dovessero restare anche i vari Jajalo e Chochev (giusto per citarne qualcuno, sia chiaro). In questo caso, potremmo avere qualche dubbio sulla reale forza della squadra anche in Serie B.



Nel giro di tre giorni, Paul Baccaglini ha concentrato una serie di incontri che normalmente avrebbero richiesto settimane: dal primo abbraccio con il Barbera a quello con la squadra, passando per l’Assemblea Regionale Siciliana fino ad arrivare al Sindaco. Tra argomenti discussi e domande sviate, il neo ‘numero uno’ rosanero mostra di sicuro forza di volontà, determinazione e presenza. Ma tutto ciò basterà per regalare un futuro ricco di soddisfazioni alla gente di Palermo, come non ha tardato a promettere l’ex Iena? Questo è solo l’inizio, di cosa lo capiremo presto…