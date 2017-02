Si concluderà domani la lunga lista di presentazione dei giocatori acquistati dal Genoa nella sessione di mercato appena conclusa. L'ultimo a comparire davanti ai microfoni dei giornalisti ed ai flash dei fotografi sarà Raffaele Palladino, prelevato ufficialmente lunedì dal Crotone.



Per l'esterno offensivo partenopeo, cresciuto nelle giovanili della Juventus, si tratta di un ritorno in rossoblu, dove ha avuto modo di mettersi in mostra tra il 2008 ed il 2011, giocando 66 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia e mettendo a segno sette reti. Proprio una di queste, quella siglata nel novembre 2009 alla Sampdoria, lo fece entrare di diritto nel cuore dei tifosi del Grifone. Ma negli occhi dei genoani c'è anche un altro gol. Lo straordinario colpo di tacco realizzato contro la Fiorentina proprio sotto la Nord. Una perla rara anche per un pubblico abituato a grandi prodezze.



Fortemente voluto da Juric, che fu prima suo compagno di squadra, proprio al Genoa, e poi suo allenatore lo scorso anno a Crotone, per sostituire Lucas Ocampos Palladino prenderà il numero di maglia lasciato libero dall'argentino, l'11.