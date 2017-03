Jamesfa dietrofront, ritrattando le parole riportate in mattinata dalla radio americana Siuris XM FC. Ecco quanto dichiarato a Roma Radio: " In realtà ho fatto una cortesia a Charlie Stilitano che conduce questo importante programma radiofonico, per annunciare il tour estivo negli Stati Uniti con tante altre squadre importanti che vi parteciperanno. Interessante vedere come le parole vengano estrapolate completamente dal contesto, ma ci sono abituato a Roma. Credo che Donald Trump se la prenderebbe non poco con qualche giornalista e radio romani.”.Cerchiamo di essere chiari, atteniamoci ai fatti: analizziamo le ultime partite, in particolare nelle battute finali, negli ultimi 5-10 minuti, diversi giocatori erano stanchi ma questo non vuol dire fosse un problema di condiziona atletica.. È sciocco pensare volessi muovere delle critiche al mister.Un altro dato di fatto è aver giocato tante partite importanti con un dispendio di energie mentali, nervose e di adrenalina, abbiamo giocato una serie molto impegnativa in un arco di tempo molto limitato. Alcuni giocatori erano in difficoltà ma i giocatori sono in forma, queste cose succedono, non è una critica, accade in tutti gli sport, è fisiologico.Penso che la squadra reagirà? Certo, ho fiducia nei miei giocatori. In più abbiamo avuto alcune assenze e infortuni, come quella di Rudiger a Lione. Bisogna riconoscere che a volte, contro squadre veloci e offensive come il Lione, se lo avessimo avuto avremmo potuto avere un contributo in più durante la partita.Francamente sono stanco di tutte queste cose che vengono inventate. Se dovessimo dare credito a tutto quello che viene detto dovrei fare uno show televisivo ogni settimana.Il mercato non è sicuramente facile, non basta sollevare la cornetta e chiamare il calciatore. In questo senso Walter Sabatini ha svolto un lavoro straordinario per quattro anni, non c'era nessuna critica sul lavoro di Walter Sabatini, tra l'altro lavorando con un gruppo di persone. Se ci sono stati degli errori sono stati fatti dal gruppo di lavoro e non solo da Walter. I meriti sono di gran lunga superiori, soprattutto per la persona che era a capo di questo gruppo. Abbiamo cambiato il nostro sistema di scouting, come e dove lo facciamo. Walter come direttore sportivo è stato molto coinvolto in questo negli ultimi anni, assieme ad altre persone. I miei commenti si riferivano al fatto che abbiamo molti ottimi giovani. Non mi piace vederli ceduti in prestito, ma cerchiamo di mandarli dove possano fare esperienza. Ma una cosa frustrante è che in molti casi, mandiamo giocatori ad accumulare esperienza e minuti giocati e non ottengono né l’uno né l’altro. E spesso, chi gioca al posto loro in quelle squadre non è migliore di loro"