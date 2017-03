Parole graffianti, che gettano benzina sul fuoco. Dagli Stati Uniti James Pallotta, presidente della Roma, intervistato da radio Sirius XM FC ha commentato il momento giallorosso, partendo dalla sconfitta di Lione: "Sono frustrato perché abbiamo giocato bene, abbiamo avuto molte occasioni, poi è finita la benzina. Credo che alcuni giocatori siano stanchi per i troppi minuti giocati. Ciò è dovuto agli infortuni ma anche ai nostri errori nel mercato estivo. Abbiamo dato in prestito giovani che ci avrebbero fatto comodo per dare riposo ai titolari. Le altre squadre stanno godendo dei loro benefici ma questa cosa cambierà in futuro. Ho visto che Kevin Strootman a cinque minuti dalla fine non riusciva più a rientrare. Molti hanno giocato tanto, Fazio nelle ultime tre partite ha avuto momenti complicati. Negli ultimi due anni non ha giocato molto, penso sia stanco".



SALAH TROPPO TARDI - Poi un messaggio a Spalletti: "Prima del match con il Napoli non avevo buone sensazioni sui giocatori scelti dal primo minuto. Abbiamo inserito Salah a 35 minuti dalla fine, con lui abbiamo creato tante occasioni e preso due pali. Ha aperto la partita, magari poteva essere messo prima o dall’inizio. Penso che lo abbia ammesso anche Luciano dopo la partita. Col Napoli potevamo fare meglio".



SVOLTA STADIO - Due idee per il futuro: "Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo, lo dico sinceramente. Lo stadio? Porterà la Roma nella top 10 dei ricavi delle squadre di calcio in Europa".