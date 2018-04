James Pallotta, presidente della Roma, è sbarcato nella Capitale per la sfida col Barcellona, parla ai cronisti presenti: "Fiducioso? Sì, penso che all'andata abbiamo giocato molto bene, siamo stati sfortunati con gli autogol, c’erano tre rigori per noi: un fallo di mano, quello su Dzeko sicuramente e Pellegrini era sulla linea. Se fossimo andati sull’1-1 le cose sarebbero cambiate, siamo stati sfortunati sui gol e l’ultimo è arrivato in maniera stupida ma penso che abbiamo giocato bene".



SERIA A - "Se sono soddisfatto? No, credo che dalla partita contro il Genoa di dicembre non abbiamo giocato bene come facevamo prima ma abbiamo avuto molti infortuni. Non sono felice per questo, a volte è dura giocare in Champions League e prepararsi subito dopo per il campionato, rende le cose più dure. Non penso che i giocatori siano felici così come nessun altro, se guardiamo a dov’eravamo fino alla partita col Genoa… Eravamo lassù. Abbiamo ancora 7 partite importanti, a partire da domenica".



MAIN SPONSOR - "Nei prossimi due mesi dovrebbero arrivare 3-4 annunci di questo genere, annunci importanti".



ALISSON: "Perché dovrebbe andar via? Ha un contratto ed è un portiere fortissimo. Stadio? Sono stati già investiti 60 milioni, se i lavori non dovessero partire entro due anni non avremo mai lo stadio"