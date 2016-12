"Sono a lavoro per la Roma". Anche se a qualche ora d’aereo, Pallotta soffre per la sua squadra. Ancora deve digerire la sconfitta con la Juventus, ma intanto sta organizzando con il suo staff e la dirigenza a Trigoria la seconda parte della stagione, dove ci saranno da sciogliere i nodi legati al contratto di Nainggolan, Totti e De Rossi: "Non sono potuto venire a Roma per Natale perché ho molto lavoro da sbrigare per lo stadio e il club. Le altre sono solo chiacchere", le parole del presidente a ilmessaggero.it.



Pallotta per il secondo anno consecutivo era assente alla tradizionale festa di Natale che si è svolta ieri all’ex caserma in via Guido Reni, a sostituire il numero uno giallorosso è stato Umberto Gandini. È toccato al neo amministrato delegato, infatti, prendere il posto di Pallotta con un discorso principalmente rivolto a Spalletti con l’obiettivo di preparare il rinnovo del tecnico toscano.