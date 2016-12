"Io ritengo che Spalletti sia ancora uno dei migliori allenatori in Italia poi è chiaro che sbaglia come tutti. Ora sta valutando seriamente di lasciare Roma perchè non riesce a battere la Juventus e rimanere in questo contesto non è piacevole per nessuno. E se dessero la panchina a Totti?". Roberto Pruzzo, dai microfoni di Radio Radio, lancia la provocazione di un Francesco Totti come erede di Spalletti a fine anno sulla panchina della Roma.