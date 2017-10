Pulisic non basta agli Stati Uniti, che perdono 2-1 sul campo di Trinidad & Tobago ultimo in classifica e non si qualificano alla fase finale del Mondiale per la prima volta dal 1986. A Russia 2018 con Messico e Costa Rica ci va Panama, alla prima partecipazione della storia. L'Honduras giocherà lo spareggio con l'Australia, che ha eliminato la Siria.



Concacaf - Ultima giornata



Honduras-Messico 3-2

17' Oribe Peralta (M), 34' Alberth Elis (H), 37' Carlos Vela (M), 54' aut. Guillermo Ochoa (M), 60' Romell Quioto (H)



Panama-Costa Rica 2-1

36' Johan Venegas (C), 52' Gabriel Torres (P), 87' Roman Torres (P)



Trinidad & Tobago-Stati Uniti 2-1

7' Omar Gonzalez (T), 37' Alvin Jones (T), 47' Christian Pulisic (S)



CLASSIFICA:

Messico 21 (qualificata)

Costa Rica 16 (qualificata)

Panama 13 (qualificata)

Honduras 13 (allo spareggio con l'Australia)

Stati Uniti 12 (eliminata)

Trinidad & Tobago (eliminata)



SQUADRE QUALIFICATE (sorteggio dei gironi il 1° dicembre):

Europa: Russia (nazione ospitante), Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna.

Sudamerica: Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia.

Asia: Iran, Giappone, Corea del Sud, Arabia Saudita.

Africa: Nigeria, Egitto.



PLAYOFF (sorteggio il 17 ottobre, andata 9-11 ritorno 12-14 novembre):

Svizzera, Italia, Danimarca, Croazia; Svezia, Irlanda del Nord, Grecia, Irlanda.

Perù-Nuova Zelanda

Australia-Honduras