Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Goran Pandev, tra gli eroi del triplete, spiega come si vince un derby, se necessario anche in 9. Proprio come era accaduto a lui. E pensare che Mourinho aveva previsto tutto...



«Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell’intervallo, ancora sull’1-0 e in dieci, ci disse che anche se ce ne avessero espulso un altro l’avremmo vinta. Andò proprio così! In quella stagione, nei momenti di crisi ci chiudevamo nello spogliatoio. Parlava Zanetti o chi capitava e ne venivamo fuori con la forza del gruppo e l’umiltà. L’Inter è una delle grandi mondiali, quella maglia pesa, devi sentirla fino in fondo. Sempre. E se dai tutto, quei tifosi speciali ti sanno trasmettere una carica incredibile. Altrimenti ti prendono di mira. E visto il momento credo che giocare “in trasferta” sia meglio. Se vai in campo arrabbiato e concentrato poi Dio ti aiuta. Lo si è visto proprio in Genoa-Inter, ma al contrario anche in Bologna-Genoa. I ragazzi di Spalletti comunque devono stare tranquilli, anche per il vantaggio in classifica. Hanno tutti i mezzi per vincere il derby. E a quel punto la Champions non gliela toglie nessuno».