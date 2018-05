Rafinha ha conquistato tutti, si è innamorato dell'Inter e ora vuole restare. Per parlare del suo futuro il padre e agente, Mazinho, ha parlato a FcInterNews confermando la volontà del figlio anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.



È amore puro tra Rafinha e l’Inter. Si aspettava un suo impatto così forte in Serie A?

“Quando si va via da una grande squadra come il Barcellona si ha l’idea di firmare per un’altra grande squadra come l’Inter e giocare bene. L’obiettivo di Rafinha era di far vedere a tutti il suo calcio, mostrare di essere preparato e totalmente recuperato dopo l’infortunio. E così è stato. Ha dimostrato una capacità spettacolare sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Io poi spero sempre che ci possano essere ulteriori miglioramenti. Sta aiutando la squadra dando il 100% e auspico si continui così”.



Cosa vi siete detti ieri dopo il suo primo gol in Italia?

“Gli ho fatto i complimenti. Era contentissimo per la sua prima rete con l’Inter. Speriamo che riesca a segnare anche nelle prossime due partite, sarebbe un bel risultato”.



Pensa che l’Inter possa arrivare in Champions?

“Dopo il pareggio di ieri della Lazio credo ci siano grandi possibilità. L’Inter adesso dovrà affrontare una partita complicata in casa contro il Sassuolo. Ma in questo momento i nerazzurri hanno fiducia, stanno giocando bene e quindi immagino si giocheranno la qualificazione a Roma, contro la Lazio”.



L’eventuale arrivo o meno in Champions può definire il futuro di Rafinha?

“Tutto dipende dalla volontà dell'Inter. È ininfluente che sia Europa League o Champions. Per me è un buon momento per i nerazzurri di tenere un giocatore tanto importante come Rafa. Giovane e con molto futuro. Tutti noi siamo felici al momento a Milano. Non ci sono dubbi sul fatto che bisogna aspettare”.



Conferma che Rafinha voglia restare?

“Assolutamente. Siamo felicissimi all’Inter. La squadra sta dando valore al suo calcio. Lui sta imparando e si trova benissimo in questo gruppo. Quindi vuole rimanere dov’è”.



Ma lei ha già parlato con i dirigenti italiani per definire il futuro di suo figlio?

“Ancora no. Dovrò andare a Milano per conoscere le idee dei nerazzurri e interloquire con tutte le parti coinvolte”.



Quindi non ha parlato neanche col Barcellona?

“No, proprio perché prima devo conoscere le intenzioni dei nerazzurri sul futuro di Rafinha”.



Ma se l’Inter vi chiedesse di aspettare, voi come vi comportereste?

“In questo caso tutto poi dipenderebbe dal Barcellona. Noi cercheremmo la miglior opzione per Rafa. E al momento questa corrisponde all’Inter. Ed è per questo che proveremo a restarci. Si tratta di un grande club. Una bella città. Ripeto, siamo tutti davvero felicissimi”.