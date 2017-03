Intervistato dal Corriere dello Sport, Alejandro Gomez, il Papu che sta facendo sognare l'Atalanta, ha risposto così sul suo mancato passaggio all'Inter: "Era tutto fatto, ero praticamente dell'Inter. Mi aveva scelto Stramaccioni, poi è andato via lui e non si è chiusa più l'operazione alla fine". Questo il lancio in prima pagina.