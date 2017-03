Un'altra annata magica non basta. Sì, perché le big di Serie A sono totalmente ferme sul fronte che riguarda uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, Andrea Belotti. Il Gallo si sta regalando una stagione a livelli altissimi, ben 22 gol (maledetti rigori...) e una leadership assoluta nel Torino di Sinisa Mihajlovic. Quel Torino bravo a blindarlo prima del decollo definitivo con una clausola rescissoria valida per l'estero da 100 milioni di euro, uno scudo importante attorno a Belotti, al punto da aver immobilizzato il mercato interno.



RADAR INGLESI - Dal Milan (squadra del cuore di Andrea, da piccolo) alla Roma fino al Napoli, nessuno fin qui ha mosso passi concreti in direzione Gallo. Il prezzo è esorbitante ma giustificato magari con un piccolo sconto, lui vale un investimento grosso ma tra abbondanza in quel ruolo (vedi Roma e Napoli) e disponibilità economiche da verificare (vedi Milan, aspettando il closing) Belotti non ha reali corteggiatori all'assalto. Un paradosso, per il potenziale capocannoniere italiano che invece ha attirato l'interesse dei top club inglesi: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli osservatori del Chelsea e del Manchester United lo visioneranno durante la sfida con l'Udinese e anche oltre (una data già fissata per aprile). Un altro indizio verso il Gallo versione british. Più di una semplice idea.