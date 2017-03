Fabio Paratici ha ricevuto il premio Manlio Scopigno come manager dell'anno. A margine dell'evento il direttore sportivo della Juventus ha parlato del futuro dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri: "E' un grande allenatore, con lui ci troviamo a meraviglia. E' uno dei milgiori tecnici in circolazione, per noi è sicuro che rimanga alla Juve".



Nella nuova sala mensa di Amatrice sono stati premiati anche Eusebio Di Francesco (Sassuolo) come migliore allenatore, Maurizio Costanzi (responsabile del settore giovanile dell'Atalanta) e Alberto De Rossi, tecnico della Primavera della Roma. Membro della giuria il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti.