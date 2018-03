Fabio Paratici era a Wembley anche per lui. Non soltanto, ma anche. Al netto di tutte le difficoltà riscontrate dall'Italia nel suo complesso, Lorenzo Pellegrini ha dimostrato di avere personalità nel gestire un impatto del genere. Le sue qualità ormai sono conosciute a memoria dagli uomini di mercato bianconeri, che in questa fase della stagione serra le fila tra i giocatori tenuti sotto stretta osservazione. E Pellegrini sembra ormai aver convinto tutti in casa Juve, fin dai tempi del Sassuolo. Un anno in più di esperienza in una piazza calda come Roma non può che avere rafforzato l'opinione positiva, tanto che il club bianconero da settimane ormai l'ha inserito tra le priorità di mercato. Contatti avviati con l'entourage del giocatore, in attesa del momento giusto per eventualmente portare a termine l'operazione: tra l'1 e il 31 di luglio, quando sarà valida la clausola rescissoria, compresa tra i 25 e i 29 milioni di euro a seconda di determinati obiettivi raggiunti in giallorosso.

LA JUVE INSISTE – La Juve quindi non molla, anzi insiste per bloccare Pellegrini e trasformarlo possibilmente nel secondo colpo a centrocampo nella speranza che dal fronte Emre Can non arrivino sgradite sorprese. Nel frattempo però c'è una Roma che resiste e cerca di capire se poter evitare di perdere Pellegrini sull'altare di un bilancio che avrà sempre bisogno di introiti freschi dal calciomercato. Con l'obiettivo di essere padrone del destino del suo centrocampista, in casa Roma si comincia quindi a lavorare per convincere Pellegrini a firmare un rinnovo che possa eliminare o quantomeno alzare sensibilmente il prezzo della clausola.





