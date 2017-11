Nell'amichevole giocata ieri dall'Italia Under 21 contro la Russia c'è un giocatore che si è particolarmente messo in luce: Vittorio Parigini, esterno offensivo cresciuto nel Torino e lasciato partire forse troppo in fretta. L'attaccante classe 1996 è ora in prestito al Benevento, società che avrà l'obbligo di riscattarlo a fine stagione. A meno che non retroceda in serie B.



Nell'operazione che la scorsa estate ha portato Parigini al Benevento è stata inserita una clausola per cui la società campana avrebbe potuto riscattare il giocatore solo in casa di permanenza in serie A. Considerato il rendimento avuto dall'attaccante finora, al Torino conviene sperare che il Benevento non riesca a migliorare il proprio rendimento in campionato.