Sono arrivati tutti alla spicciolata, la nuova Roma è pronta a partire. Mattinata intensa per i calciatori di Eusebio Di Francesco: raduno a Trigoria per Gonalons, Florenzi, Lobont, Perotti, Gyomber, Vainqueur, Nani, Sadiq, Nura, Seck, Castan, Emerson, Bruno Peres e Mario Rui, più i tanti ragazzi della Primavera aggregati al gruppo in vista del ritiro di Pinzolo. Juan Jesus e Alisson si sono diretti autonomamente a Villa Stuart per le visite mediche di rito, così come tutti gli altri. Ha fatto eccezione Rick Karsdorp, che è già partito per Pinzolo. Grande attesa per Mario Rui, nel ciclone delle voci di mercato in queste ultime ore: il portoghese ha dribblato i giornalisti per evitare ogni tipo di domanda relativa al suo possibile futuro in maglia Napoli. Le visite mediche serviranno anche a Emerson Palmieri e Florenzi per fare un punto sul piano di recupero post operatorio.