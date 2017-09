L'ex giocatore di Fiorentina, Napoli e Bologna Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Viola rivoluzionata? Mi incuriosisce la squadra nuova, per i tifosi invece è più difficile capire cosa aspettarsi. Pioli? Ha un compito duro e difficile, avrà bisogno di tempo. E’ un tecnico molto ambizioso che ama le sfide. Firenze può essere una tappa importante per lui per affermarsi anche se questa piazza non lascia sempre tempo per lavorare. Il rapporto? Non lo avevamo buono ma se mi distacco un po’ ammetto che è preparato a livello tattico ed ha una buona metodologia di lavoro".