Pietro Pellegri è pronto per passare al Monaco, il sorpasso è avvenuto in queste ore e si sta concretizzando definitivamente per l'attaccante classe 2001 che lascerà immediatamente il Genoa. Una cifra da record per un 16enne, il centravanti prodotto del settore giovanile rossoblù è in pugno al club del Principato per poco più di 25 milioni di euro. Contatti continui da mesi con l'agente Giuseppe Riso e il presidente Preziosi che ha sempre lasciato un canale preferenziale alla Juventus, fino alla mattinata di oggi.



I DETTAGLI - La Juve infatti ha incontrato il Genoa in Lega con Marotta e Paratici presenti: fiducia e convinzione di chiudere per 20 milioni bonus compresi, finché Preziosi ha fatto sapere che il Monaco avrebbe rilanciato spingendosi oltre. A quel punto, la dirigenza bianconera ha frenato perché i francesi sono pronti a tutto per avere Pellegri immediatamente. Accordo di massima raggiunto, solo da ratealizzare; Pietro ha detto sì al Monaco come aveva fatto con la Juventus, senza preferenze nette ma aspettando gli eventi. E così sarà un trasferimento clamoroso e sorprendente di questo mercato: Pellegri al Monaco, il 16enne dei record, ci siamo. Con la Juve sorpassata sul finale...