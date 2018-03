Un attaccante per tre, che alla fine ha scelto di andare all'estero. Pietro Pellegri, ex punta del Genoa, ora veste la maglia del Monaco, insieme all'ex biancoceleste Keita. Era conteso tra Inter, Milan e Juventus, ha scelto di emigrare: "Il Monaco mi ha fatto capire di puntare su di me anche se ho appena 17 anni", dice l'attaccante, già più giovane esordiente in Ligue 1.



INSERIMENTO E CORSA CHAMPIONS - In una lunga intervista al Corriere dello Sport Pellegri si racconta: "L'inserimento è stato facile, Glik, Keita, Jovetic, Raggi parlano tutti italiano". E nella corsa Champions punta tutto sull'Inter: "La Roma sta andando bene, la Lazio con Immobile ha un attacco super, ma io spero che l’Inter ce la faccia perché simpatizzo per i nerazzurri".