Cinque gol in campionato come biglietto da visita. Niente male per Lorenzo Pellegrini, una stagione da vera stellina della Serie A con la maglia del Sassuolo che - ancora una volta - ci ha visto lungo. Proprio così, perché questo ragazzo adesso piace praticamente a tutti. E i motivi sono comprensibili: ha gamba, visione di gioco, freddezza, personalità. Vede anche la porta, niente male per un talento con la carta d'identità che parla chiaro: giugno 1996 alla voce data di nascita, quasi da predestinato visti i suoi numeri.



ROMA CONVINTA - La Roma ha venduto Pellegrini al Sassuolo per 2,5 milioni di euro; ma a giugno prossimo sarà regolarmente attiva la clausola di riacquisto inserita dall'ormai ex ds Walter Sabatini per non perdere il controllo di questo centrocampista così promettente. Con 10 milioni di euro, infatti, la Roma può riportare a Trigoria Pellegrini da giugno in avanti completando un'operazione che adesso sembra già più che logica. Dalla dirigenza giallorossa, infatti, filtra l'idea di iniziare a lavorare per chiudere l'affare: Pellegrini di nuovo alla Roma dal prossimo anno, non solo un'opportunità ma un'ipotesi di lavoro concreta.



MURO PER LA JUVE - Non a caso, il ds Massara sta accelerando i tempi: le voci sulla Juventus continuano a farsi insistenti, Pellegrini piace (a tutti, Milan compreso) e prima di tornare in giallorosso serve comunque l'ok del giocatore. Ecco perché anche la Juve lo segue e lo apprezza, forte dei rapporti col Sassuolo. Nient'altro. Ma la Roma è nettamente in pole position, perché anche in questo caso le relazioni coi neroverdi sono ottime; in più, la clausola di riacquisto e la voglia di far sentire Pellegrini parte del progetto sono due buoni motivi per procedere. Tanto che la Roma avrebbe voluto riprenderlo già a gennaio, ci ha provato ben tre volte trovando sempre il muro di Squinzi e Di Francesco, la clausola è attiva per l'estate. E dalla Capitale sono pronti alla mossa per evitare blitz pericolosi. Pellegrini e il ritorno in giallorosso, avanti tutta...