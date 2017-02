La Sampdoria ci ha provato davvero per Stefano Sensi. Il centrocampista classe '95 ex Cesena è finito nel mirino dei blucerchiati a gennaio scorso, con tanto di offerta per prenderlo a titolo definitivo dal Sassuolo. Il presidente Squinzi ha detto no, determinato a tenere tutti i suoi giocatori per evitare nuove defezioni a Di Francesco.