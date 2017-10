Lo scorso 30 giugno il contratto che legava Pepito Rossi alla Fiorentina è scaduto, l'attaccante è così rimasto senza squadra. Ma la voglia di calcare palcoscenici importanti non gli è ancora passata, soprattutto ora che si è completamente ripreso dall'ennesimo grave infortunio al ginocchio, come ha dimostrato negli ultimi sei mesi nei quali ha giocato in Spagna con la maglia del Celta Vigo. Nelle scorse settimane Rossi si è proposto al Torino, squadra che al momento deve fare a meno proprio del suo miglior attaccante: Andrea Belotti.



Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno valutato attentamente l'ipotesi di ingaggiare l'ex giocatore di Villareal e Fiorentina, ma alla fine i due dirigenti hanno deciso di non formulare un'offerta: Pepito Rossi quindi non vestirà la maglia del Torino e dovrà cercare un'altra squadra disposta a puntare su di lui.