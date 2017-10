Per le prossime partite di campionato del suo Torino, Sinisa Mihajlovic deve fare i conti con l'emergenza in attacco che ha colpito la propria squadra: Andrea Belotti sarà indisponibile per almeno tre settimane e anche il suo naturale sostituto, Umar Sadiq, non è al meglio.



All'allenatore serbo un rinforzo potrebbe però arrivare dal mercato: Giuseppe Rossi si è infatti proposto alla società granata. L'ex attaccante della Fiorentina, dopo che il suo contratto con la società viola è scaduto lo scorso 30 giugno, è attualmente disponibile a parametro zero. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Celta Vigo, collezionando 18 presenze e mettendo a segno 4 reti. Oltre che nel ruolo di attaccante centrale può essere utilizzato anche come vice Adem Ljajic nella posizione di trequartista.