Inzaghi insegue il sogno italiano. Il mister sta riflettendo, vaglia diverse ipotesi sul mercato, ma per l'attacco ha già idee precise, già sa chi potrebbe essere valida alternativa ad Immobile, o potrebbe affiancarlo. Non Djordjevic, in uscita da tempo, fuori dai piani societari, neppure la prolifica punta della Primavera Rossi, che si sta facendo notare a suon di gol (e un pensierino qualcuno, di portarlo in prima squadra subito, lo aveva anche fatto).



Ma il sogno italiano di Inzaghi profuma di azzurro: secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com Inzaghi vorrebbe due giocatori per l'attacco, ma il nome principale è Eder dell'Inter e, in caso di no nerazzurro, subito dietro Paloschi dell'Atalanta.



Il sogno di Inzaghi si chiama Eder: l'attaccante dell'Inter e della Nazionale non sembra aver trovato con Pioli la continuità di campo che cercava (2 panchine nelle ultime due gare), a 30 anni vorrebbe dimostrare di valere i prossimi Mondiali, e rilanciare le sue chance passa attraverso un posto da titolare. Che la Lazio sarebbe disposta a garantire, anche in virtù della sua versatilità: il suo possibile impiego sulla fascia sinistra lo rende il candidato ideale anche per sostituire Keita durante la Coppa d'Africa. Inoltre, se la Lazio dovesse arrivare ai materassi con l'agente dell'esterno Calenda, Eder potrebbe proprio prendere il posto dello stesso Keita, che a quel punto verrebbe ceduto. La pista per arrivare ad Eder (al netto dei 101' soltanto giocati fino ad ora con Pioli) è complicata ma non impossibile: i cinesi con le loro offerte faraoniche pare abbiano chiesto informazioni su di lui, e l'Inter vorrebbe vedere altrove Palacio (proposto e rifiutato alla Lazio). Paloschi non dispiace ad Inzaghi, ma la società spinge per soluzioni diverse. Il sogno rimane tinto di azzurro, per ricomporre alla Lazio la coppia Immobile-Eder, dall'intenso profumo di Nazionale.