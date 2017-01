Considerate le difficoltà nell'arrivare a Domagoj Vida, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Torino starebbe pensando ad un difensore di primissimo livello per rinforzare il pacchetto arretrato della formazione di Mihajlovic: Aymen Abdennour, centrale tunisino, classe 1989, di proprietà del Valencia che lo prelevò dal Monaco un anno e mezzo fa per ben 30 milioni di euro.

L'affare per la società granata è tutt'altro che semplice, sempre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Cairo starebbe valutando l'ipotesi di arrivare ad Abdennour prendendolo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18-20 milioni.