Roberto Rosetti, responsabile del Var, parla alla rivista Undici: "Basta davvero poco per interpretare male una situazione: una prospettiva sbagliata, un giocatore che si interpone tra arbitro e azione. Quello che e' sfuggito all'arbitro, un errore cruciale, può danneggiare squadre, federazioni e soprattutto lui stesso. Con il Var il margine di errore e tutto ciò che ne consegue è ridotto, diminuito. Il bilancio di questi primi mesi per Rosetti è molto soddisfacente. In questo processo la Figc e la Lega Serie A hanno dimostrato lungimiranza, "vision" e un grande coraggio. Una sfida importante ma anche un cambiamento epocale. L'obiettivo pero' e' chiaro: un calcio piu' giusto. La percezione da parte dei giocatori e dei tifosi e' positiva. Prima si discuteva di palloni entrati in porta di un metro, ora di qualche centimetro di fuorigioco".



"L'obiettivo del progetto è di eliminare degli errori chiari e evidenti. La possibilità di fare un rewind su eventuali dubbi e mettere chiarezza equivale a tornare indietro nel tempo permettendo di mutare gli eventi, ridando loro la giusta rotta", aggiunge Rosetti.