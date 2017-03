L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Radio Uno della situazione di mercato di alcuni prezzi pregiati della squadra bergamasca, fra cui l'ivoriano Franck Kessie, accostato anche alla Roma. Queste le sue parole:



Resistere alle richieste per Kessie e Gomez?

"E’ normale che ci siano tante richieste per loro. Però una squadra così giovane, come quella che è scesa in campo ieri, è inevitabile che attiri le attenzioni degli addetti ai lavori"



Kessie vicino alla Roma?

"Diciamo che è molto interessata perché vedono in lui un giocatore molto polivalente. Ci sta che una squadra così importante sia interessata".