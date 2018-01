Il debuttante più giovane di sempre in Serie A, un gol all'Olimpico nel giorno dell'addio al calcio di un certo Francesco Totti e una carriera in decollo davanti. Le premesse per definire Pietro Pellegri come un predestinato ci sono tutte, adesso toccherà a lui. Con un altro record: uno dei minorenni più pagati di sempre, alla categoria sedicenni quasi comanda dopo l'investimento fatto dal Monaco che oggi gli fa firmare il proprio accordo. E lo ha soffiato alla Juventus, in corsa da tempo per il centravanti cresciuto nel Genoa che a sorpresa lo lascia andar via immediatamente. Ma come e perché la Juve ha perso Pellegri?



CIFRE E INCONTRI - Premessa: il Monaco lavorava su Pietro e per Pietro da mesi. Più di un incontro dallo scorso autunno con l'agente Riso, i primi contatti col Genoa, i sondaggi diventati offerte in queste settimane. Una promessa al ragazzo: se vieni da noi, lo fai subito e con prospettive importanti. Da quelle parti, nel Principato, i giovani giocano davvero, vedi Mbappé & co. Carezze a Pellegri insomma, fino alla giornata decisiva di ieri con un messaggio filtrato da Preziosi: la Juventus prenderà il gioiellino se farà la stessa offerta del Monaco, per una questione di rapporti. E nell'incontro in Lega le sensazioni sembravano essere positive per i bianconeri, sulle tracce del classe 2001 da tempo e pronti a stringere. Non fosse che i 20 milioni bonus compresi della Juve non sono bastati. Il rilancio del Monaco è arrivato via mail, diretto e tempestivo: 25 milioni totali e una percentuale sulla futura rivendita del 10% al Genoa in caso di cessione per una cifra superiore ai 40 milioni di euro.



COME L'INTER - Ci sono almeno altri tre particolari, dettagli e retroscena di una trattativa decisa in un lampo che ha visto i bianconeri perdere Pellegri. Il primo è che i 25 milioni saranno con ogni probabilità 21 garantiti più 4 di bonus, la Juventus avrebbe offerto meno di parte fissa; il secondo è che Pietro sa bene di poter essere davvero protagonista al Monaco tanto da averlo voluto fortemente subito, mentre alla Juve avrebbe dovuto attendere con almeno altri 6 mesi (se non di più...) al Genoa. In più, la cifra dell'ingaggio ha comunque inciso: i monegaschi fanno firmare Pellegri per 3 anni perché è il massimo consentito alla sua età; appena maggiorenne, prolungherà per altre 2 stagioni l'accordo col Monaco. Tutto questo per 1 milione di euro all'anno a salire, cifre supersoniche per un 16enne da record. La Juve ha capito che rilanciare sarebbe stato quasi superfluo, così ha fatto una scelta diversa e investirà su altri obiettivi nonostante la lunga corte a Pellegri. Comprensibile, come l'Inter nella scorsa estate: praticamente preso, poi Suning ha dovuto tirarsi indietro per ragioni di Fair Play Finanziario e Preziosi non l'ha digerita benissimo. Ora, sfuma tutto per la Juve. E ride il Monaco. Con il suo predestinato in pugno...