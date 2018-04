"Non si può stare tutti gli anni con l'acqua alla gola: il Genoa deve ambire a qualcosa di più": parole e musica di Mattia Perin.



Il capitano rossoblù, in un'intervista esclusiva concessa al Secolo XIX, non parla del proprio chiacchieratissimo futuro, preferendo concentrarsi piuttosto sul quello del suo attuale club: "Non si può arrivare tutti gli anni a dicembre e sperare di salvarsi o arrivare a marzo come l'anno scorso scoprendo di aver fatto bene fino a un certo punto e ritrovarti nelle zone più pericolose della classifica. Il Genoa dovrebbe avere il peso per arrivare ogni anno a metà classifica e avere ogni tanto l'exploit che ti porti tra le prime cinque o sei per poter scrivere un pezzo di storia come quell'anno con Gasperini. Non è una squadra che deve lottare per la salvezza".



A proposito di allenatore, la stagione del Genoa è cambiata con l'arrivo di Ballardini al posto di Juric a novembre. Ma è solo una questione di guida tecnica?: "Ivan è un allenatore che sa di pallone, sa insegnare calcio e sono certo che diventerà un grande tecnico. E' giovane e magari deve smussare qualche difetto ma avrà un futuro luminoso. Al suo posto è arrivato un allenatore solido che ha molta esperienza e sa come ci si deve in questo ambito, è stato molto bravo: molti punti fatti dal Genoa sono merito suo. Ha portato serenità, dando libero sfogo alla fantasia dei giocatori".



Per molti il fatto di giocare nel Genoa è un limite per la conquista definitiva della titolarità in Nazionale, ma non per Perin: "Io cerco di dare il massimo con la maglia del Genoa e questa maglia mi ha portato in Nazionale, cerco di tenermela stretta e di avere la forza di giocarmi quella più importante".



Perin giura infine sul fatto che anche qualora dovesse cambiare maglia, Genova gli resterà nel cuore per sempre: "Questa città mi ha adottato: è la mia casa. Qui è nata mia figlia Vittoria e sarà per sempre Vittoria Perin nata a Genova. Sono arrivato da ragazzino, ho passato più tempo qui che a Latina".