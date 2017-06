L'asse che nell'ultimo lustro ha movimentato più di altri il calciomercato italiano potrebbe tornare ad attivarsi anche in quest'estate.



Milan e Genoa starebbe infatti imbastendo una serie di trattative che porterebbero allo scambio di casaccio tra diversi elementi delle rispettive rose.



Il mancato accordo sul prolungamento di contratto con Gigio Donnarumma, costringe i rossoneri a rivolgersi al mercato per trovarne il sostituto. Tra nomi preferiti da Vincenzo Montella c'è quello di Mattia Perin, tra l'altro assistito da Alessandro Lucci, amico personale dell'ex aeroplanino.



Ma gli occhi del Diavolo si sarebbero posati anche su Armando Izzo, rinforzo ideale per la nuova retroguardia milanista. Preziosi sarebbe anche disposto a cederli entrambi, a patto però di incassare almeno 25 milioni di euro complessivamente.



Ad abbassare le richieste del presidente rossoblù potrebbe però contribuire l'inserimento di una o due contropartite tecniche. Su tutti il centravanti Gianluca Lapadula, in uscita dal Milan e vecchio pallino di Preziosi. Altri rossoneri seguiti dal Grifone sono poi gli esterni Leonel Vangioni e Davide Calabria.



Insomma, anche con Galliani ormai lontano, l'asse tra Genoa e Milan può tornare a movimentare il mercato italiano.