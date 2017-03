Il direttore sportivo del Venezia Giorgio Perinetti commenta così a Radio Blu le tematiche attuali legate alla Fiorentina: 'Mi auguro per la Fiorentina che Bernardeschi rimanga a Firenze, anche se è sempre più difficile resistere alla tentazione di cederlo perché le cifre sono folli e i giocatori sentono la necessità di affermarsi in contesti più ambiziosi. Un giorno lui se ne andrà da Firenze, ma con lo stadio la Fiorentina potrà fare un altro step nel suo salto di qualità. I gigliati se la stanno giocando per l' Europa League , non sarà facile perché la concorrenza è temibile. Riguardo a Paulo Sousa dico che per capire meglio bisognerebbe essere dentro alla vicenda, mi meraviglia la frizione che c’è tra la società e l’allenatore, mi sembra in ogni caso un ottimo tecnico'.