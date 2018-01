Non è più un mistero il fatto che il Torino abbia individuato in Diego Laxalt un possibile rinforzo in questo mercato di gennaio: l'uruguaiano è stato individuato come l'uomo giusto per il ruolo di esterno di centrocampo nel nuovo modulo con la difesa a tre che Walter Mazzarri intende adottare. Ma portare a termine l'affare si sta rivelando più complicato del previsto.



Il dg del Genoa Giorgio Perinetti, intervenendo ai microfoni di TopCalcio24, ha dichiarato: "Laxalt al Torino? Non c'è nulla". In realtà la trattativa c'è ma il Torino sta faticando a portarla avanti anche a causa delle richieste economiche della società rossoblù ritenute esagerate. Neanche l'inserimento nella trattativa di Afriyie Acquah, al momento, sembra poter sbloccare la situazione.