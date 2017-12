Incidente stamattina per Diego Perotti sulla via Laurentina. L'attaccante argentino intorno alle 8,30 di mattina è stato, infatti, tamponato dalla sinistra da un'altra autovettura mentre si recava a Trigoria. Praticamente distrutta la Porsche nera, soprattutto sulla parte anteriore. Il giocatore invece non sembra aver riportato alcun danno e qualche ora dopo era al centro sportivo per svolgere lavoro individuale visto che non è stato convocato per la gara di stasera contro la Spal. Un brutto spavento senza conseguenze quindi come già era accaduto lo scorso anno a Bruno Peres ed El Shaarawy.